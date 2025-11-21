Банк ЗЕНИТ вошел в топ-3 программ рефинансирования

Программа рефинансирования Банка ЗЕНИТ позволяет объединить до 5 кредитов любых банков на срок до 7 лет

Программа рефинансирования Банка ЗЕНИТ заняла 3-е место в рейтинге портала «Сравни.ру» в ноябре и декабре 2025 года. Портал проанализировал банки с наиболее выгодными условиями по рефинансированию потребительских кредитов — с самой низкой минимальной базовой ставкой.

При оформлении страхования жизни ставка составит от 12,3% до 29,1% годовых (рассчитывается индивидуально для каждого клиента).

