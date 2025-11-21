МИД КНР: Китай никогда не поставлял вооружение в зону украинского конфликта

Ранее ВСУ обвинили страну в поставках реактивной системы залпового огня Type-63 России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в пятницу на брифинге решительно заявила, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон украинского конфликта. Она также подчеркнула строгий контроль Пекина над товарами двойного назначения.

Заявление Нин прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать утверждения ВСУ о якобы недавнем уничтожении произведенной в Китае реактивной системы залпового огня (РСЗО) Type-63, которая, по их данным, использовалась российскими вооруженными силами в ДНР.

— Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации, но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения, — цитирует Мао Нин РИА «Новости».

Ранее, в октябре, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры договорились «работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной». По словам Трампа, вопрос Украины «много обсуждался» в ходе встречи, и стороны намерены «постараться работать сообща, чтобы попробовать положить конец конфликту между Россией и Украиной». Американский президент тогда подчеркнул, что Китай «поможет нам» и что они будут совместно искать возможности для урегулирования.

