Фестиваль «НУР» возвращается: анонсирована программа «Нового сезона»

Что смотреть и слушать на «НУР. Новый сезон»: расписание и главные события вечера

Фото: Динар Фатыхов

28 ноября в Казани пройдет специальное событие «НУР. Новый сезон» — предвестник масштабного фестиваля медиаискусства «НУР‑2026». Мероприятие состоится в КДК им. Ленина — площадке, которая символично соединяет культурное наследие и цифровые технологии. Об этом сообщила команда фестиваля.

Программа начнется в 19:30 в кинозале с анонса главного фестиваля. Команда «НУРа» впервые раскроет даты и ключевые детали события 2026 года, а также поделится планами зимних мероприятий. Сразу после анонса гости увидят премьерный показ короткометражного афтермуви о пятом юбилейном фестивале. В фильме — закулисные кадры, интервью с участниками и хроника самых ярких моментов.

В 21:00 в концертном зале состоится премьера перформанса Purple Vortex. Специальный гость из Японии HAJIME KOJIRO представит необычное сочетание традиционных японских барабанов (их история насчитывает более 1300 лет) и электронной музыки с шумами и искажениями. Перед перформансом прозвучит сет от Егора Семакова.

В 22:00 в фойе начнется концерт столичного музыканта monoplay — продюсера, диджея и владельца лейбла Tape’n’pen. Артист, собравший миллионную аудиторию по всему миру, впервые выступит в Казани с живым сетом.

Завершит программу вечеринка с участием электронных артистов. Первым выступит Mikhail Lisitsyn — гость из Санкт‑Петербурга и резидент знаменитого клуба Blank. Затем на сцену выйдут казанские артисты: LYR, участник команды LOM и резидент формации BNF, следом выступит Natasha Marka — саундскейпер, резидент BNF и в прошлом часть семьи арт‑пространства Werk.

Дмитрий Зайцев