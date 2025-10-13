Татарстан направит 10 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в 2026 году

Доходы бюджета РТ на 2026 год запланированы в объеме 498,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Проект бюджета Татарстана на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов был рассмотрен сегодня на заседании Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Объем ВРП Татарстана в 2026 году составит 102,1% в сопоставимых ценах к предыдущему году, с ростом до 102,4% к 2028 году. Номинальный объем ВРП достигнет 5,78 трлн рублей в 2026 году, увеличившись до 6,5 трлн рублей к 2028 году. Индекс промышленного производства также демонстрирует положительную динамику, прогнозируясь на уровне 101,7% в 2026 году и достигая 102,2% к 2028 году.



Доходы бюджета РТ на 2026 год запланированы в объеме 498,2 млрд рублей, увеличившись до 568,5 млрд рублей к 2028 году. Расходная часть бюджета на эти же годы составит 512,04 млрд рублей, 548,9 млрд рублей и 587,3 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета планируется в размере 13,8 млрд рублей в 2026 году, с увеличением до 18,7 млрд рублей к 2028 году.

Особое внимание парламентарии уделили бюджетным статьям, находящимся в ведении комитета, включая «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Транспорт» и «Дорожное хозяйство».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2026 год предусмотрены в объеме 26,3 млрд рублей. Средства направят на капитальный ремонт многоквартирных домов, замену лифтового оборудования, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (10 млрд рублей), реализацию инфраструктурных проектов (429,7 млн рублей) и развитие инфраструктуры садоводческих товариществ (248 млн рублей).

Расходы на дорожное хозяйство прогнозируются в объеме 34,5 млрд рублей.

По подразделу «Транспорт» в бюджете РТ расходы запланированы в объеме около 2,6 млрд рублей ежегодно на 2026—2028 годы.

Председатель комитета Андрей Егоров уточнил, предусмотрены ли средства на компенсацию затрат перевозчикам по сельским маршрутам. Оксана Кисапова сообщила, что эта статья расходов относится к полномочиям муниципалитетов и на следующий год предусмотрено около 316 млн рублей. Также было отмечено, что на капитальный ремонт многоквартирных домов за три года предусмотрено около 3 млрд рублей.

Рената Валеева