Суд подтвердил картель на 250 млн рублей в нацпроекте «Образование» Татарстана

В ходе расследования нарушения были также выявлены в действиях Минобрнауки республики

Фото: Динар Фатыхов

Кассационный суд подтвердил решение Татарстанского УФАС о картельном сговоре в рамках реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в УФАС по республике.

Речь идет о незаконном получении 250 млн рублей семью компаниями, которые поставляли оборудование для школ и вузов республики. По данным УФАС, в течение трех лет участники сговора систематически обеспечивали друг другу победу на 22 аукционах.

В ходе расследования нарушения были также выявлены в действиях Минобрнауки Татарстана. Их квалифицировали как заключение антиконкурентного соглашения с одним из участников торгов.

Выводы антимонопольного органа послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц министерства и руководителей хозяйствующих субъектов. В настоящее время это дело рассматривается в Вахитовском районном суде Казани.

Напомним, что проект «Образование» был запущен в 2019 году и первоначально рассчитывался до 2024 года, однако его срок продлили до 2030 года в связи с пандемией. По проекту федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы, финансирование образования составит: в 2025 году — 1,57 трлн рублей; в 2026 году — 1,68 трлн; в 2027 году — 1,75 трлн.

Рената Валеева