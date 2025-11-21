Япония не намерена отказываться от российского газа, несмотря на внешнее давление

Ранее Трамп просил премьер-министра Японии Санаэ Такаити прекратить импорт российского СПГ

Япония не планирует отказываться от импорта российского природного газа и будет принимать все необходимые меры для обеспечения его стабильных поставок в страну. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Японии в Москве.

— Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта «Сахалин-2», важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем, — цитирует издание заявление японского диппредставительства.

В посольстве также подчеркнули, что политика Японии в отношении РФ определяется страной самостоятельно и соответствует ее национальным интересам, отмечает газета.

«Известия» напоминают, что в конце октября Японию посетил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, в ходе визита глава Белого дома просил премьер-министра Японии Санаэ Такаити прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а в перспективе свернуть и прочие закупки энергоносителей из РФ. Однако Такаити проинформировала Вашингтон о намерении Токио продолжать импорт российского СПГ.

Япония, являющаяся одним из крупнейших мировых потребителей сжиженного природного газа, в сентябре 2025 года импортировала 5,2 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем в сентябре 2024 года. При этом поставки СПГ из России в Японию в сентябре достигли 555 тыс. тонн, что стало максимальным значением за последние шесть месяцев и на 28% больше, чем 432 тыс. тонн, импортированных годом ранее.

Рената Валеева