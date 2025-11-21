Депутаты предложили расширить до 50 лет возраст для льготной ипотеки ученым

Главными условиями участия должны стать наличие ученой степени, стаж от пяти лет в вузе или научной организации, а также отсутствие собственного жилья

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением расширить возрастной порог для участия в программе льготной ипотеки до 50 лет для научно-педагогических работников. Об этом пишет РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

— Считаем необходимым и целесообразным инициировать разработку поправок в действующее законодательство или отдельной федеральной программы, предусматривающей расширение возрастного ценза для получения льготной ипотеки научно-педагогическими работниками вузов и учеными с 35–40 лет до 50 лет, — говорится в письме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Миронов подчеркнул, что принятие такой инициативы направлено на поддержку специалистов, «находящихся на пике профессиональной активности, но сталкивающихся с жилищными трудностями.»

— Мы предлагаем установить по этой программе льготную ставку 6,6% годовых, а средства на первоначальный взнос по ипотеке выделять из федерального бюджета, — уточнил Миронов. По его словам, главными условиями участия должны стать наличие ученой степени, стаж от пяти лет в вузе или научной организации, а также отсутствие собственного жилья или необходимость улучшения жилищных условий.

Говоря об ипотеке для ученых, президент КФУ, доктор социологических наук, профессор, завкафедрой социологии Рияз Минзарипов в разговоре с «Реальным временем» заявил, что эта мера позволит избежать утечки мозгов, особенно среди молодых перспективных специалистов.



Рената Валеева