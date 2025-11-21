Зеленский заявил о неготовности увольнять главу своего офиса Андрея Ермака

Об этом он сообщил на встрече с фракцией «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа», на которой дал понять, что не собирается увольнять главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские издания Hromadske и «Украинская правда».

— Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет, — приводит слова одного из участников встречи «Украинская правда».

Этот вопрос активно обсуждается на фоне призывов к отставке высокопоставленных украинских чиновников как со стороны союзников, так и оппонентов Владимира Зеленского. Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, уточняет, что увольнения считаются необходимыми для восстановления общественного доверия после недавних коррупционных скандалов.

По информации «Украинской правды», на встрече также поднимался вопрос назначения новых министров. Владимир Зеленский посоветовал депутатам фракции предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

Ранее, в начале ноября, на Украине началось расследование о хищениях в компании «Энергоатом», в рамках которого обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. В ответ на это оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки всего кабинета министров, увольнения Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения». 19 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра энергетики страны Светлану Гринчук и Германа Галущенко, который с июля возглавлял министерство юстиции. Тимур Миндич, по имеющимся данным, покинул территорию Украины.

Рената Валеева