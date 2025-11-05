Бизнес Татарстана привлек 6,7 млрд рублей под госгарантии в 2025 году

Республиканский Гарантийный фонд выдал около 280 поручительств на общую сумму 1,9 млрд рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Татарстана в 2025 году привлекли 6,7 млрд рублей заемных средств благодаря господдержке. Содействие бизнесу было оказано Минэкономики региона и его подведомственными институтами развития в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства.

Республиканский Гарантийный фонд выдал около 280 поручительств на общую сумму 1,9 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь значительные заемные средства на выгодных условиях, в том числе через региональный Фонд поддержки предпринимательства.

Основными получателями поддержки стали предприятия реального сектора экономики:

43,3% средств направлено в производство товаров;

26,4% — в сферу услуг;

13,5% — в сельское хозяйство.

8,5% — в строительство;

8% — в торговлю.

