Бизнес Татарстана привлек 6,7 млрд рублей под госгарантии в 2025 году
Республиканский Гарантийный фонд выдал около 280 поручительств на общую сумму 1,9 млрд рублей
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Татарстана в 2025 году привлекли 6,7 млрд рублей заемных средств благодаря господдержке. Содействие бизнесу было оказано Минэкономики региона и его подведомственными институтами развития в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства.
Республиканский Гарантийный фонд выдал около 280 поручительств на общую сумму 1,9 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь значительные заемные средства на выгодных условиях, в том числе через региональный Фонд поддержки предпринимательства.
Основными получателями поддержки стали предприятия реального сектора экономики:
- 43,3% средств направлено в производство товаров;
- 26,4% — в сферу услуг;
- 13,5% — в сельское хозяйство.
- 8,5% — в строительство;
- 8% — в торговлю.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».