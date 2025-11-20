За последние 2,5 года в России у пьяных водителей изъяли 33 тысячи машин
На совещании в генпрокуратуре России обсудили, как эффективнее возвращать государству деньги и вещи, полученные преступным путем
В генпрокуратуре России под председательством Александра Гуцана провели совещание о конфискации имущества у нарушителей закона. На встрече обсудили, как эффективнее возвращать государству деньги и вещи, полученные преступным путем.
Сейчас из каждых трех попыток найти и конфисковать незаконное имущество успешной оказывается только одна. Но есть и успехи: например, за последние два с половиной года у пьяных водителей отобрали больше 33 тыс. машин. Часть этих автомобилей отправили на нужды СВО и в новые регионы. Благодаря этому число пьяных за рулем уменьшилось на 15%.
Прокуратура также забирает имущество у браконьеров, тех, кто незаконно рубит лес, и владельцев подпольных казино. Особое внимание уделяют борьбе с коррупцией.
Сообщается, что преступники часто пытаются скрыть свое богатство, записывая его на родственников или переводя деньги за границу. Прокуратура решила более тщательно проверять имущество подозреваемых и активнее искать спрятанные активы. Все деньги от конфискации пойдут в государственный бюджет и будут направлены на развитие страны и социальные программы.
Ранее прокуратура Татарстана выявила задолженность по зарплате в 15 млн рублей в ООО «АСК Групп».
