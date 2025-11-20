Бюджет Татарстана станет одной из тем заседания Госсовета 27 ноября

Законопроекты о бюджете республики и о бюджете территориального фонда ОМС будут рассматриваться во втором чтении

В Госсовете Татарстана было принято решение о проведении 16-го заседания парламента 27 ноября. В повестке дня значится рассмотрение 10 вопросов, включая пять проектов законов Татарстана и четыре федеральных законопроекта.

Одной из тем заседания будет рассмотрение двух ключевых законопроектов во втором чтении — о бюджете Татарстана и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год с прогнозом на 2027—2028 годы.

По информации секретаря Госсовета Лилии Мавриной, к проекту республиканского бюджета поступило 342 поправки от различных ведомств, включая кабмин, комитет по бюджету, налогам и финансам, а также от членов фракции КПРФ. Законопроект о бюджете ТФОМС получил шесть поправок. Планируется, что 24 ноября на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам будут рассмотрены рекомендации по принятию или отклонению поправок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках заседания также планируется рассмотрение трех законопроектов в первом чтении, касающихся изменений в законы о налоге на имущество организаций, о Конституционном совете и об инвестиционной деятельности.

Ранее в Госсовет Татарстана внесли законопроект о продлении налоговых льгот для гостиниц до 2030 года.

Наталья Жирнова