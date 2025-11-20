Госдума рассмотрит проблему неравных требований к ресторанам и торговым сетям

По мнению представителей ресторанного бизнеса, к общепиту предъявляется больше требований, чем к торговым сетя, которые также продают готовую еду

Фото: Динар Фатыхов

Федерация рестораторов и отельеров России обратилась в Госдуму с проблемой неравных условий работы предприятий общественного питания и торговых сетей, реализующих готовую еду. На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале изучения данного вопроса.

По мнению представителей ресторанного бизнеса, существует значительное неравенство в регулировании деятельности: предприятия общепита сталкиваются с множеством требований, в то время как торговые сети, продающие готовую еду, работают в более мягких условиях. Это создает неравные конкурентные условия на рынке.

Вячеслав Володин подтвердил необходимость реагирования на данную ситуацию и заявил о готовности парламента детально изучить проблему. В настоящее время вопрос находится на стадии изучения, и парламентарии рассматривают возможные пути выравнивания условий работы для всех участников рынка.

Напомним, что в Казани число бесплатных летних веранд достигло 128.

Наталья Жирнова