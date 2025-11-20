Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих: Киев получил 1000, Москва — 30

Обмен состоялся в рамках достигнутых ранее стамбульских договоренностей

Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил RT со ссылкой на источник в переговорной группе. Обмен состоялся в рамках достигнутых ранее стамбульских договоренностей.

Российская сторона передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь Киев вернул 30 тел российских бойцов, пишет РИА «Новости».

— Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, — сказал источник. Он также подтвердил, что «украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат».

Предыдущий подобный обмен проводился 23 октября. Тогда Россия также передала тысячу тел погибших украинских военнослужащих, а взамен получила 31 тело своих бойцов.

Рената Валеева