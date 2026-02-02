Новости общества

Плановое отключение воды в Авиастроительном районе отменено

08:10, 02.02.2026

Из-за погодных условий работы перенесены, новые даты сообщат дополнительно

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В связи с погодными условиями отключение водоснабжения в Авиастроительном районе, запланированное на 03.02.26, отменяется, сообщает казанский «Водоканал» в своем телеграм-канале.

О новых датах проведения плановых работ будет сообщено дополнительно и заблаговременно.

Ариана Ранцева

