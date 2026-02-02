Плановое отключение воды в Авиастроительном районе отменено
Из-за погодных условий работы перенесены, новые даты сообщат дополнительно
В связи с погодными условиями отключение водоснабжения в Авиастроительном районе, запланированное на 03.02.26, отменяется, сообщает казанский «Водоканал» в своем телеграм-канале.
О новых датах проведения плановых работ будет сообщено дополнительно и заблаговременно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».