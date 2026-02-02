Минниханов обсудил строительство с министром городского планирования Омана

На встрече были представлены показатели строительной отрасли Татарстана и планы жилищного развития Омана до 2030 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром строительства и городского планирования Султаната Оман Хальфаном бен Саид Аль Шуэйлином.

В ходе встречи Минниханов сообщил, что строительный комплекс является одним из ключевых секторов экономики Татарстана. По его словам, объем работ в строительной отрасли республики в прошлом году превысил почти 13 млрд долларов. Он также отметил, что пятый год подряд объем введенного жилья в Татарстане превышает 3 млн кв. метров. Раис республики поделился опытом благоустройства общественных пространств и дворовых территорий.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министр строительства и городского планирования Султаната Оман, в свою очередь, сообщил о росте жилищного строительства в стране. По его словам, в 2024 году в Омане было введено около 38,4 тыс. новых жилых единиц. В рамках стратегического плана «Видение 2040» правительство страны планирует к 2030 году ввести 62,8 тыс. новых жилых единиц.

Также было отмечено, что в Омане поощряется реализация проектов комплексной застройки. В стране утверждена Oman National Spatial Strategy (ONSS) — документ пространственного развития до 2040 года. Согласно планам, в ближайшие 15 лет население Омана должно увеличиться в два раза и достичь 2,7 млн человек.

Ранее «Реальное время» писало, что раис республики подчеркнул важность участия делегации Омана в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ариана Ранцева