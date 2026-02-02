Ильяс Гафаров возглавил ГБУК РТ «Татаркино»

Должность директора оставалась вакантной с 27 октября 2025 года после непродления контракта с Миляушой Айтугановой

Фото: Михаил Захаров

Ильяс Гафаров официально возглавил ГБУК РТ «Татаркино», следует с сайта учреждения. Должность директора стала вакантной 27 октября 2025 года после того, как Миляуше Айтугановой, занимавшей этот пост с 2017 года, не продлили контракт.

Гафаров — продюсер и основатель музыкального лейбла Yummy Music. В «Татаркино» он работает с прошлого года. Министерство культуры Татарстана ранее не комментировало сроки его вступления в должность и задачи, поставленные перед ним.

Миляуша Айтуганова назначена заместителем директора. Она будет заниматься продюсированием казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» и продвижением республиканского кинематографа на международной арене.

Ранее Ильяс Гафаров провел совещание по итогам работы муниципальных кинотеатров и задачам на 2026 год. По его словам, большинство мероприятий в подведомственных учреждениях планируется приурочить к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля и 140-летию Габдуллы Тукая.

Ариана Ранцева