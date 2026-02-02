Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов
В отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается снег. В отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с. Днем температура составит от -3 до -8 градусов, местами в западных районах до -15 градусов. На дорогах снежные заносы, гололедица.
