В Казани из-за снегопада изменены маршруты трех автобусов
Автобусы №89а, 93 и 55 временно не доезжают до конечных остановок из-за последствий сильного снегопада
В Казани из-за последствий сильного снегопада изменена работа нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.
Автобус маршрута №89а не может доехать до поселка Новониколаевский и жилого массива Краснооктябрьский.
Маршрут №93 следует только до остановки «Детский сад «Айгуль» на повороте в Шигали.
Автобусы маршрута №55 не доезжают до конечной остановки в жилом комплексе «Лесной городок».
Ранее «Реальное время» писало, что татарстанцев предупредили об ограничениях для грузовиков и автобусов на трассе М-5.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».