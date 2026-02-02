Новости общества

В Казани из-за снегопада изменены маршруты трех автобусов

09:24, 02.02.2026

Автобусы №89а, 93 и 55 временно не доезжают до конечных остановок из-за последствий сильного снегопада

Фото: Динар Фатыхов

В Казани из-за последствий сильного снегопада изменена работа нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Автобус маршрута №89а не может доехать до поселка Новониколаевский и жилого массива Краснооктябрьский.

Маршрут №93 следует только до остановки «Детский сад «Айгуль» на повороте в Шигали.

Автобусы маршрута №55 не доезжают до конечной остановки в жилом комплексе «Лесной городок».

Ариана Ранцева

