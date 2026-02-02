Экспорт российского мяса птицы в Африку вырос в 3,5 раза

В 2025 году поставки составили более 35 тыс. тонн на сумму свыше $51 млн, в 2,4 раза превысив показатели 2024 года

Фото: Артем Дергунов

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из России в страны Африки в 2025 году, по предварительным оценкам, существенно увеличился. По данным федерального центра «Агроэкспорт», поставки составили более 35 тыс. тонн на сумму свыше $51 млн, пишет ТАСС.

В 2024 году объем экспорта в африканские страны был более 14,5 тыс. тонн на сумму почти $15 млн. Поставки в 2025 году выросли в 2,4 раза по весу и в 3,5 раза в стоимостном выражении.

В топ-5 покупателей по стоимости вошли Бенин (около $21 млн), Демократическая Республика Конго (около $11 млн), Гана (около $6 млн), Мозамбик (около $4 млн) и Гвинея (более $3 млн).

Кроме того, в 2025 году Россия впервые поставила мясо птицы и субпродукты в Центрально-Африканскую Республику и Судан. Был возобновлен экспорт в Сьерра-Леоне и Джибути (с 2017 года), Танзанию (с 2020 года), Гамбию (с 2018 года), а также в Марокко и Того (с 2023 года).

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан нарастил производство молока, мяса и яиц.



Ариана Ранцева