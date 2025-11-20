Банк России зафиксировал ускорение инфляции до 7,1%

Повышенными темпами продолжали дорожать нефтепродукты

Фото: Максим Платонов

Месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год повысился до 7,1%. Это в основном связано с ускорением в устойчивой части инфляции, сообщили в Банке России.

Высоким также оставался вклад в инфляцию разовых факторов. Повышенными темпами продолжали дорожать нефтепродукты. Цены на овощи и фрукты росли сильнее, чем обычно в это время года.

Банк России подтвердил намерение поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

Напомним, в сентябре 2025 года потребительские цены в Татарстане продемонстрировали больший рост, чем в целом по стране. По данным Росстата, инфляция в регионе за месяц составила 0,76%, что более чем в два раза превысило общероссийский показатель (0,34%). Годовая инфляция в Татарстане также осталась высокой, достигнув 8,76%, что выше среднего уровня по России (7,98%).

Рената Валеева