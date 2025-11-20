«Газпром» намерен продать нефтехимический комплекс в Башкирии «Росхиму»

Сумма сделки оценивается в 250-270 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

«Газпром» намерен продать нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии холдингу «Росхим». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к «Росхиму», и двух собеседников издания, знакомых с планами обеих компаний.

По данным газеты, сумма сделки оценивается в 250—270 млрд рублей, ее планируется закрыть до конца 2025 года. В «Газпроме» от комментариев изданию отказались, а представитель «Росхима» на запрос не ответил.

«Газпром нефтехим Салават» является крупнейшим в России нефтехимическим комплексом, основанным в 1948 году. Компания выпускает более 150 видов продукции из углеводородного сырья, в том числе бензин, дизельное и нефтяное топливо, различные полиэтилены, стирол, карбамид, аммиак и проч. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 302,8 млрд рублей — на 14% больше, чем годом ранее, следует из отчетности по РСБУ. Чистая прибыль за тот же период времени сократилась почти в семь раз, до 4,4 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Росхим», отмечает источник газеты, близкий к предприятию, рассматривает актив как стратегический. Сейчас группа усиливает свое присутствие в отрасли, стремясь стать ее лидером по ключевым направлениям.

«Газпром» проводит сделку в условиях ухудшения собственных финансовых показателей. По итогам 2024-го чистый убыток превысил 1 трлн рублей — это худшее значение за последние 25 лет работы компании.

Рената Валеева