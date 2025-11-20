Северный флот получил от Татарстана два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М

Экипажи вертолетов выполнили перелет из республики, преодолев более 2,5 тысячи километров

Фото: Реальное время

Северный флот получил на вооружение два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, которые прибыли в Арктику из Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба объединения, передает ТАСС.

— Два военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота, — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи вертолетов выполнили перелет из Татарстана, преодолев более 2,5 тысячи километров. В ходе перелета были выполнены дозаправки в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

Командир одного из вертолетов Ми-8МТВ-5М Даниил отметил высокие эксплуатационные характеристики новой техники:

— Во время перебазирования с вертолетного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, а также для выполнения поисково-спасательных задач и огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Данная версия вертолета оснащена системой создания пассивных помех, обеспечивающих защиту от поражения ракетами.

Ранее ГТЛК получила семь новых вертолетов Ми-8МТВ-1, производящихся на Казанском вертолетном заводе, от холдинга «Ростех». Машины предназначены для улучшения транспортной доступности отдаленных районов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Рената Валеева