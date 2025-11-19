ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против шести судей

В заседании Высшей квалификационной коллегии судей по вопросу о согласии на возбуждение дел примет участие Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проведет плановое заседание с 24 по 27 ноября. В работе коллегии примет участие председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

По информации источника ТАСС, в повестке заседания — рассмотрение вопроса о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести представителей судебной системы. Среди фигурантов — судья Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адам Воитлев, заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова, а также мировой судья судебного участка №7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамед Темботов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В список также вошли председатель Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерий Тарасов, судья этого же суда Каринэ Голикова и судья Краснослободского райсуда Мордовии Вячеслав Круглов. Помимо этого, коллегия рассмотрит вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Напомним, что в России 5 ноября будет отмечаться День работника суда.

Наталья Жирнова