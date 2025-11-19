Минсельхоз определил оптимальную цену экспорта российской пшеницы

По словам Оксаны Лут, экспортная цена на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB) является оптимальным и сбалансированным показателем

Фото: Реальное время

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на Международной выставке «Югагро» в Краснодаре представила оценку текущей ситуации на рынке зерновых культур. По ее словам, экспортная цена на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB) является оптимальным и сбалансированным показателем, передает ТАСС.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что текущий сезон ожидается рекордным по объему производства зерновых с учетом имеющихся запасов. Несмотря на профицит пшеницы из-за значительных запасов у основных стран-импортеров, пшеница остается ключевым продуктом российского агропромышленного комплекса.

Лут отметила, что возвращение к показателям 2022 года ($300—400 за тонну) маловероятно. При этом она допустила возможность краткосрочных колебаний цен под влиянием международной обстановки, однако рекомендовала российским производителям ориентироваться на базовый показатель.



Наталья Жирнова