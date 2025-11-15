Фермеры Татарстана заработали почти 800 млн рублей на сельхозярмарках

Наиболее значительные объемы продаж пришлись на овощи

За восемь недель работы осенне-зимнего сезона сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане было реализовано продукции на сумму 792,5 млн рублей. Вся продукция предлагалась населению напрямую от производителей по социально доступным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Наиболее значительные объемы продаж пришлись на овощи. Всего было продано 5,7 тыс. тонн, из которых 3,5 тыс. тонн составил картофель. Также пользовались высоким спросом мясная продукция (646,6 тонны, включая 381,5 тонны говядины) и сахар (577,8 тонны). Помимо этого, жители республики приобрели 180,9 тонн разливного молока и свыше 1,2 млн штук куриных яиц.

Работу ярмарок на проспекте Победы, улицах Фучика и Батыршина в Казани лично проинспектировал первый замминистра сельского хозяйства региона Ленар Гарипов. Он оценил ассортимент и качество предлагаемой продукции.

Сельхозярмарки продолжают свою работу до 28 декабря включительно.

Анастасия Фартыгина