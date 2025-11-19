Профессор КГМУ удостоен премии имени А.Д. Адо за прорыв в онкологии

Премия имени А.Д. Адо вручается за выдающиеся достижения в области аллергологии, иммунологии и общей патологии

Доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор Казанского государственного медицинского университета Сергей Бойчук стал обладателем премии имени выдающегося советского иммунолога А.Д. Адо. Об этом сообщает пресс-служба КГМУ.

Награда присуждена Бойчуку за вклад в развитие медицины. Ученый удостоен премии за цикл работ по разработке и внедрению новых противоопухолевых препаратов для лечения пациентов с химиорезистентными злокачественными новообразованиями.

Решение о присуждении премии было принято президиумом Академии наук республики.

Премия имени А.Д. Адо вручается за выдающиеся достижения в области аллергологии, иммунологии и общей патологии. Наряду с этой премией в Татарстане также присуждаются награды имени других выдающихся ученых — К.А. Валиева, А.Г. Терегулова и В.П. Мосолова. Ранее раис Татарстана наградил лучших работников медалью «За доблестный труд».

Наталья Жирнова