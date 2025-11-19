В Саратовской области запретят детям посещать табачные магазины

Согласно документу, детям будет запрещен вход в специализированные торговые точки, где продаются такие товары и устройства для их потребления

Фото: Реальное время

Депутаты Саратовской областной думы приняли новый закон, направленный на защиту несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции. Согласно документу, детям будет запрещен вход в специализированные торговые точки, где продаются такие товары и устройства для их потребления, передает ТАСС.

Как отметила депутат Юлия Литневская, новый закон призван остановить недобросовестных производителей и продавцов, которые маскируют продукцию под различные новые наименования. Кроме того, документ ограничивает пребывание детей на территории объектов, торгующих подобными товарами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. До этой даты будет решен вопрос о том, как должны маркироваться торговые точки, подпадающие под действие запрета.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для граждан — от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 6000 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

Наталья Жирнова