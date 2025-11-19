В Зеленодольске открылся современный завод по производству газовых турбин

Проект реализован группой компаний «АМКОР» при участии руководства республики

В промышленном парке «Турбина» города Зеленодольска начал работу новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний «АМКОР» при участии руководства республики, сообщается на сайте главы Татарстана.

На торжественном запуске предприятия присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил стратегическое значение нового производства для экономики региона.

— Это не просто завод, а центр отработанных технологий для восстановления и будущего создания газовых машин. Здесь мы видим большую перспективу, — сказал раис Татарстана.

Завод стал первым резидентом промпарка «Турбина», куда было инвестировано около 1 млрд рублей. Предприятие внедряет современные технологии, включая 3D-печать, для ремонта и производства газовых турбин.

Проект имеет важное социальное значение для Зеленодольска — планируется создание более 220 высокотехнологичных рабочих мест. На данный момент с восемью резидентами промпарка заключены соглашения о сотрудничестве.

Наталья Жирнова