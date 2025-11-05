«Конопляный» завод в Муслюмово откроется в декабре этого года

Под выращивание технической конопли отведено 600 га

Фото: Алексей Вангаев

Завод по переработке продуктов конопли в Муслюмово откроется в декабре этого года. Объем вложенных инвестиций составил 100 млн рублей. Об этом сообщил глава Муслюмовского района РТ Альберт Хузин во время «Муниципального часа» в АИР.

— В прошлом году получили первую тресту (продукт переработки соломы), из отходов будут производить компоненты для кошачьего [туалета], — рассказал он. — Эту тему сильно раскачали блогеры. Еле-еле успокоили, — пошутил Альберт Хузин.

Под выращивание технической конопли отведено 600 га.

Впервые о возможности реализации проекта заявил генеральный директор Ассоциации коноплеводов и переработчиков конопли Динар Шакирзянов в июне 2023 года. Он рассчитывал открыть производство в 2023 году.

Луиза Игнатьева