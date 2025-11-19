В Татарстане отметят 200-летие со дня рождения Толстого

Празднование пройдет в 2028 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2028 году в Татарстане отметят 200-летие со дня рождения русского писателя Льва Толстого, учившегося в Казанском университете. Об этом говорится в указе раиса республики.

Кабмину Татарстана поручено в 90-дневный срок утвердить план по подготовке и проведению празднования. Органам местного самоуправления, организациям и общественным объединениям предлагают принять активное участие в мероприятии.

В оргкомитет по подготовке и проведению 200-летия со дня рождения Толстого войдут премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин и др.

Напомним, в июле Кабмин Татарстана принял решение о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения известного историка, педагога и общественного деятеля Хади Атласи. Для организации празднования создан оргкомитет под руководством Лейлы Фазлеевой.

Галия Гарифуллина