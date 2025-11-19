Регионам могут дать право запрещать продажу вейпов
Ранее Путин выразил поддержку идее полного запрета на продажу вейпов на территории России
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил наделить регионы правом вводить запрет на продажу вейпов на территории субъектов России. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов в эфире «Думы ТВ».
Данная инициатива уже отражена в заключении комитета по законопроекту о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией. Комитет также готов представить соответствующие поправки ко второму чтению документа.
Напомним, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании сегодня, 19 ноября.
Ранее президент Владимир Путин выразил поддержку идее полного запрета на продажу вейпов на территории России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет. Он также напомнил о проведенном им опросе в социальных сетях, в котором приняли участие более 260 тысяч подписчиков. По результатам опроса, 74% респондентов высказались за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
