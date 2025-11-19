Жители Казани потратят на зимний отдых в среднем 23 тысячи рублей

Подавляющее большинство казанцев хотят изменить свой зимний досуг в этом году

Фото: Динар Фатыхов

Подавляющее большинство казанцев (94%) хотят изменить свой зимний досуг в этом году, выражая желание больше гулять, путешествовать и пробовать новое. Средний запланированный бюджет на зимний отдых составляет 23 000 рублей, сообщили аналитики «Авито» «Реальному времени».



Более половины опрошенных (53%) уже начали планировать зимний досуг, при этом у каждого четвертого (23%) имеются конкретные планы на весь сезон. Наиболее активно планирует молодежь в возрасте 18—24 лет (36%), в то время как представители старших поколений предпочитают гибкость, и лишь 12—13% из них имеют четкое расписание. 14% респондентов заявляют о предпочтении спонтанности и не планируют ничего заранее.

Основной тренд — желание провести зиму иначе. 31% респондентов хотят больше времени проводить на свежем воздухе. Среди популярных активностей: прогулки в парках (75%), посещение ярмарок (52%) и катание на коньках (46%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Путешествия также входят в планы 15% опрошенных. Те, кто уже определился с поездками, планируют отправиться на загородные базы отдыха (44%), кататься на горных лыжах или сноуборде (19%), а также заняться рыбалкой (17%).

Значительная часть респондентов (25%) выразила желание попробовать что-то новое этой зимой. В числе наиболее интересных вариантов: охота за северным сиянием (50%), экскурсия на ледокол (41%), катание на собачьих или оленьих упряжках (40%). Также каждый четвертый (25%) рассматривает зимний поход с ночевкой, а 8% — подледную рыбалку с инструктором.



Средний бюджет, который жители Казани планируют потратить на зимний отдых, составляет 23 000 рублей. Лишь 23% опрошенных рассчитывают уложиться в сумму до 10 000 рублей. Бюджет в диапазоне от 10 000 до 25 000 рублей планируют 29% респондентов. Значительная часть (35%) готова потратить от 25 000 до 50 000 рублей, а 7% уверены, что их расходы превысят 50 000 рублей.

Предстоящая зима окажется рекордно «короткой» с точки зрения количества рабочих дней. Причиной станут затяжные новогодние праздники.

Рената Валеева