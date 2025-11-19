Суд остановил работу кафе «Дуплет» в Альметьевске на 90 суток

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства

Фото: Татьяна Демина

Альметьевский территориальный отдел суда приостановил работу кафе «Дуплет» на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Среди них: неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние объекта; внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, не позволяющих проводить влажную уборку; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства и другое.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд.

12 ноября суд вынес решение о приостановке работы магазина «Пятерочка» в Казани на 20 суток. Основанием послужили многочисленные нарушения. Поводом для проверки стало письменное обращение граждан.

Рената Валеева