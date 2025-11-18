Причиной пожара в доме на Лукина 1а мог стать хлопок на балконе

Как сообщает пресс-служба мэрии, газовое оборудование на кухне не пострадало, утечки газа не было

В многоквартирном доме на Лукина 1а, где ранее произошел хлопок газа, завершили работы по восстановлению отопления. Об этом сообщает мэрия города.

— По предварительной информации, причиной возгорания является хлопок на балконе. При обследовании обнаружено: газовое оборудование, расположенное на кухне квартиры, не пострадало, утечек газа нет, — сказано в сообщении администрации.

Сообщается, что в связи с произошедшей ситуацией часть жильцов временно не может вернуться в свои квартиры. Для них был организован специальный автобус, где им предложили различные варианты временного размещения. Большинство жителей предпочли остановиться у родственников и близких. Одной из жительниц дома будет предоставлено место в пункте временного размещения по ее запросу.

На постоянной связи с жильцами находятся представители районной администрации, Комитета ЖКХ и управляющей компании, а ранее прокуратура взяла на контроль дело о хлопке газа в многоэтажке в Казани.

Наталья Жирнова