Прокуратура взяла на контроль дело о хлопке газа в многоэтажке в Казани

На пожаре после инцидента погиб мужчина

Фото: Динар Фатыхов

В Авиастроительном районе Казани произошла ЧС — в многоквартирном доме на улице Лукина прогремел хлопок газовоздушной смеси, после чего возникло возгорание. На пожаре после инцидента погиб мужчина.

По факту происшествия прокуратура района начала проверку. На место инцидента прибыли и. о. прокурора района Руслан Гусамов и зампрокурора района Рустам Валитов.

Сообщается, что в ходе проверки прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств проведет комплексное расследование. Эксперты установят причины и обстоятельства случившегося, а также проверят, насколько соблюдались требования обеспечения безопасности при использовании и содержании газового оборудования в доме.



Наталья Жирнова