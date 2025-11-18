В Татарстане с начала года наблюдается общий рост цен почти на 10%

В октябре ценник в сфере услуг продемонстрировал небольшое снижение — 99,38% к сентябрю 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, в октябре 2025 года отмечен рост потребительских цен в республике. Индекс потребительских цен составил 100,58% по сравнению с предыдущим месяцем (сентябрем 2025 года) и 105,73% по сравнению с декабрем 2024 года.

Наиболее заметно выросли цены на продовольственные товары — их индекс составил 101,38% к сентябрю 2025 года. При этом цены на плодоовощную продукцию показали более существенный рост — 103,54%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась менее значительно — на 1,09% по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость услуг продемонстрировала небольшое снижение — 99,38% к сентябрю 2025 года. С начала года наблюдается общий рост цен: по сравнению с аналогичным периодом 2024 года индекс потребительских цен составил 109,83%.

Напомним, что потребительская корзина в Татарстане составляет 22,2 тыс. рублей.

Наталья Жирнова