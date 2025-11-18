На пожаре в Казани погиб мужчина
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами
В Казани на улице Лукина, 1а произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание было зафиксировано на седьмом этаже здания, сообщает ГУ МЧС по РТ.
По прибытии пожарных было установлено, что пожар возник на балконе одной из квартир. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.
Известно, что на месте работают дознаватели, которые проведут необходимое расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
