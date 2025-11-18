Компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в России
Основной деятельностью организации стало финансирование ВС Украины и продвижение негативного имиджа России через создание пропагандистских материалов
Генеральная прокуратура России признала деятельность украинской компании-разработчика GSC Game World* нежелательной. Она занимается разработкой компьютерных игр и оказывает консультационные услуги в области ИТ-технологий.
Однако, согласно решению Генпрокуратуры, основной деятельностью организации стало финансирование ВС Украины и продвижение негативного имиджа России через создание пропагандистских материалов.
Известно, что в 2022 году руководство GSC Game World перевело около $17 млн украинскому фонду помощи военнослужащим и международной благотворительной организации. Эти средства были использованы для приобретения беспилотников, комплектующих и автомобилей для нужд украинских военных подразделений. Кроме того, в 2024 году GSC Game World* выпустила компьютерную игру, пропагандирующую антиправительственный нарратив относительно России и распространяющую агрессивно-русофобские взгляды.
Ранее Минюст признал три международные организации нежелательными на территории России.
Справка
* признана нежелательной в России
