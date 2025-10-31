Минюст признал три международные организации нежелательными на территории России

Соответствующие сведения были внесены в официальный реестр 31 октября

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, три организации: International Center for Journalists* (ICFJ, «Международный центр для журналистов»), Ideas for Change* («Идеи для перемен») и JX Fund gGmbH* («Европейский фонд журналистики в изгнании»). Соответствующие сведения были внесены в официальный реестр 31 октября.



Ранее Генпрокуратура России уже вынесла заключения о признании деятельности данных организаций нежелательной на территории страны. Решение Министерства юстиции является официальным закреплением этого статуса.

Ранее Минюст России включил четыре неправительственные организации из Финляндии, Грузии и Франции в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.



Рената Валеева