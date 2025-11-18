Новости бизнеса

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Татарстанское предприятие первым в России получило кредит под патент

17:10, 18.11.2025

В качестве обеспечения по займу выступил патент на защитный антикоррозийный состав, а также поручительство региональной гарантийной организации Татарстана.

Татарстанское предприятие первым в России получило кредит под патент
Фото: Максим Платонов

Компания «Феррумпротект» из Татарстана стала первой в России, получившей заем в государственной микрофинансовой организации под залог интеллектуальной собственности. Предприятие, специализирующееся на производстве антикоррозийных защитных покрытий, привлекло 7,2 млн рублей на четыре года по льготной ставке 7% годовых, сообщает Минэкономики республики.

Оформление кредита прошло через специальную платформу МСП.РФ. В качестве обеспечения по займу выступил патент на «Защитный антикоррозийный состав», а также поручительство региональной гарантийной организации Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полученные средства компания направит на строительство нового производственного здания в промышленном парке «Развитие».

В Татарстане местные предприниматели могут получить до 95% суммы займа под поручительство региональной организации, если используют в качестве залога свои разработки. Такая возможность с начала 2025 года доступна предпринимателям восьми регионов России. Всего через систему льготного кредитования бизнес получил более 18 млрд рублей.

Напомним, что в Татарстане более 300 объектов сдано в льготную аренду предпринимателям.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть626
  • Нижнекамскнефтехим80.6
  • Казаньоргсинтез64.6
  • КАМАЗ82.3
  • Нижнекамскшина37.1
  • Таттелеком0.588