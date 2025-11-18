Татарстанское предприятие первым в России получило кредит под патент

В качестве обеспечения по займу выступил патент на защитный антикоррозийный состав, а также поручительство региональной гарантийной организации Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Компания «Феррумпротект» из Татарстана стала первой в России, получившей заем в государственной микрофинансовой организации под залог интеллектуальной собственности. Предприятие, специализирующееся на производстве антикоррозийных защитных покрытий, привлекло 7,2 млн рублей на четыре года по льготной ставке 7% годовых, сообщает Минэкономики республики.

Оформление кредита прошло через специальную платформу МСП.РФ. В качестве обеспечения по займу выступил патент на «Защитный антикоррозийный состав», а также поручительство региональной гарантийной организации Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полученные средства компания направит на строительство нового производственного здания в промышленном парке «Развитие».

В Татарстане местные предприниматели могут получить до 95% суммы займа под поручительство региональной организации, если используют в качестве залога свои разработки. Такая возможность с начала 2025 года доступна предпринимателям восьми регионов России. Всего через систему льготного кредитования бизнес получил более 18 млрд рублей.

Напомним, что в Татарстане более 300 объектов сдано в льготную аренду предпринимателям.

Наталья Жирнова