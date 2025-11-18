Бывший сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения» обвиняется в получении взяток

Суд отправил его под домашний арест, а имущество, оцениваемое в 2 млн рублей, изъяли

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста управления в Альметьевске ГБУ «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год мужчина брал деньги за беспрепятственный проезд грузовиков через пункты контроля. Всего он получил 15 взяток на сумму более 2 млн рублей. Самые крупные суммы достигали 331 тыс. рублей, а минимальные — 20 тысяч.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд отправил бывшего сотрудника под домашний арест. На его имущество наложен арест на сумму более 2 млн рублей.

Дело уже направлено в суд. Стоит отметить, что ранее в суд были переданы материалы в отношении начальника территориального управления и начальника отдела весового контроля того же учреждения, которые также обвиняются в аналогичных преступлениях.



Наталья Жирнова