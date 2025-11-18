Путин дал старт строительству нового атомного ледокола «Сталинград»

Закладка ледокола состоялась на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». Глава государства присоединился к мероприятию в режиме видео-конференц-связи.

Закладка ледокола состоялась на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Событие имеет особое значение, поскольку оно приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом ранее сообщал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их основная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики, что имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути.

скриншот видео kremlin.ru

Длина ледоколов превышает 173 метра, а максимальная ледопроходимость достигает трех метров. Уникальность конструкции позволяет им работать до 7 лет без перезарядки топливом. Важным аспектом является их экологичность: при работе атомные ледоколы практически не выбрасывают углекислый газ в атмосферу.

Переменная осадка судов делает их универсальными: они способны эффективно обеспечивать навигацию по всему Северному морскому пути, а также работать на мелководных участках Енисея и в Обской губе. Закладка ледокола «Сталинград» является очередным шагом в укреплении российского арктического флота и освоении северных морских путей.

Рената Валеева