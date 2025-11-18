Госдума во втором чтении одобрила бюджет на 2026—2028 годы

Основными приоритетами станут выполнение соцобязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье, финальное чтение документа запланировано на 20 ноября, передает РИА «Новости».

Бюджет на трехлетний период сформирован исходя из прогнозируемого объема ВВП: 235,1 трлн рублей в 2026 году, 255,5 трлн в 2027 году и 276,4 трлн в 2028 году. Ожидается, что ежегодный уровень инфляции не превысит 4%. Основными приоритетами бюджета станут выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития, поставленных президентом.

Основные параметры бюджета:

Доходы:

2026 год: 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП)

2027 год: 42,91 трлн рублей (16,8% ВВП)

2028 год: 45,869 трлн рублей (16,6% ВВП)

Расходы:

2026 год: 44,069 трлн рублей (18,7% ВВП)

2027 год: 46,096 трлн рублей (18% ВВП)

2028 год: 49,383 трлн рублей (17,9% ВВП)

Бюджет предусматривает дефицит, который составит 1,6% ВВП в 2026 году, снизится до 1,2% ВВП в 2027 году и составит 1,3% ВВП в 2028 году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках второго чтения депутаты и правительство поддержали поправки, предусматривающие перераспределение более 7 трлн рублей. Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, включая нужды СВО. Также значительные средства выделены на нацпроекты и резервированные фонды.

Дополнительное финансирование будет направлено на:

поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, фондов «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты»;

создание центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации участников СВО;

капремонт школ и строительство/ремонт региональных и местных дорог;

развитие сельских территорий;

поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, включая транспортировку сельхозпродукции, льготное кредитование и программы Росагролизинга;

сохранение льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин подчеркнул важность аграрного сектора как ключевого для обеспечения продовольственной безопасности страны и экспорта.



Рената Валеева