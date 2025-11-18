Wildberries против предложений ЦБ: запрет скидок приведет к удорожанию товаров для потребителей

Там называют предложения по ограничению скидок «абсурдными»

Фото: Анастасия Фартыгина

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries раскритиковал инициативу Центробанка по запрету установления различных цен в зависимости от способа оплаты. По мнению представителей маркетплейса, такая мера, продвигаемая крупными банками, приведет к росту цен для миллионов российских потребителей.

— Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке, — говорится в комментарии пресс-службы Wildberries & Russ для «Реального времени».

Представители маркетплейса отмечают, что инициатива обсуждается Банком России в закрытом режиме, без участия цифровых платформ, бизнес-объединений и обществ защиты прав потребителей. В Wildberries считают, что скидки дают возможность покупателям приобретать товары дешевле, а бизнесу — увеличивать объемы продаж без потери прибыли. Кроме того, компания подчеркивает, что скидки за выбор способа оплаты соответствуют действующему законодательству РФ, позиции Роспотребнадзора и сложившимся рыночным практикам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Wildberries называют предложения по ограничению скидок «абсурдными» и проводят параллели с другими сферами:

— С таким же успехом можно предложить обязать все магазины «Пятерочки» давать скидку на колбасу 5% по карте «Ленты». Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries.

Компания также обращает внимание на то, что в текущей дискуссии игнорируются другие сферы, где также широко распространены скидки, бонусы и кешбэки.

— У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркетплейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кешбэки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют, — указывают в Wildberries.

В заключение представители маркетплейса подчеркивают, что любое регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, чтобы избежать «регуляторного арбитража» и создать равные условия для всех участников рынка.

Рената Валеева