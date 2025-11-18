Доля микростудий в Казани выросла вопреки сокращению в мегаполисах

Ранее их количество было несущественно и полгода назад не превышало 3% от всего объема предложения

В России сокращается предложение малогабаритных студий на первичном рынке недвижимости. При этом Казань, наряду с несколькими другими городами, демонстрирует обратную динамику. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Движение.ру».

За период с мая по ноябрь 2025 года доля предложения малометражных студий в общем объеме экспозиции застройщиков в крупных российских городах снизилась с 11,6 до 10,4%. Сокращение затронуло большинство миллионников, а также Тюмень, где традиционно велики объемы строящегося жилья.

Этот тренд начался во второй половине 2024 года, когда в Москве был введен запрет на строительство жилья площадью менее 28 м². В начале 2025 года аналогичные ограничения распространились на Московскую область, и ожидается, что их примеру последуют и другие регионы. В абсолютном выражении число малогабаритных студий, предлагаемых на первичном рынке, сократилось примерно на 6 тысяч квартир — с 39,62 тысячи до 33,55 тысячи лотов.

Казань стала одним из немногих исключений из общего правила. Наряду с Челябинском и Краснодаром, столица Татарстана показала положительную динамику, нарастив долю микростудий в общем объеме предложения застройщиков более чем на 1 процентный пункт. Это произошло на фоне того, что изначально в этих городах доля малогабаритного жилья была несущественной и полгода назад не превышала 3% от всего объема предложения.

— Те города, что сейчас показывают положительную динамику, — это города, где микростудий в принципе было мало, не более 3%, они нарастили до 4—6%. Но все же лучше в этом плане обращать внимание на те территории, где доля была существенно выше, эта картина более показательна, — сообщил главный аналитик-редактор «Движение.ру» Ян Гравшин.



Наиболее значительное сокращение доли микростудий зафиксировано в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону, где показатель упал на 2—4 процентных пункта. Практически без изменений осталась ситуация в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже.



