Фетисов выступил за возвращение пива на стадионы: «Это часть мировой спортивной культуры»

Запрет на его продажу на спортобъектах в России действует с 1 января 2005 года

Фото: Реальное время

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является неотъемлемой частью мировой спортивной культуры, и выразил мнение о необходимости отмены действующего в России запрета.

— Надо себя уважать, на самом деле. Если мы считаем, что пиво на стадионах — это плохо для страны, то это не совсем правильно. Пиво на стадионах — это часть мировой спортивной культуры. Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу, потом взяли и опять запретили. Это не совсем понятная позиция. Да, люди приходят на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не чтобы напиться. Да, это культура, культура посещения стадиона. Сегодня все моменты можно контролировать, и я считаю, что пиво надо возвращать [на стадионы], — сказал Фетисов в интервью ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 1 января 2005 года. Исключение было сделано на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. За отмену запрета ранее выступали представители Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ) и Минспорта. Традиционно против этой инициативы выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия», ссылаясь на необходимость защиты здоровья населения и борьбы с алкоголизацией.

10 апреля министр спорта Михаил Дегтярев выразил мнение, что спортивным болельщикам необходимо вернуть возможность употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах.

Рената Валеева