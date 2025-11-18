Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана, но нарастила закупки сгущенки

Снижение составило 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Россия в период с января по сентябрь 2025 года значительно сократила импорт сливочного масла из Казахстана. Согласно данным таможенной статистики республики, проанализированным РИА «Новости», снижение составило 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За девять месяцев Россия потратила на импорт сливочного масла из Казахстана 10,6 млн. Несмотря на существенное сокращение объемов, Россия остается крупнейшим покупателем этого продукта у республики, потребляя 97,8% от всего казахстанского экспорта сливочного масла.

Импорт сыров и творога также продемонстрировал отрицательную динамику, хотя и менее выраженную: закупки этой категории продукции снизились на 11,3%, до $4,8 млн.

В то же время Россия существенно увеличила импорт сгущенного молока и сливок из Казахстана. Объем поставок в денежном выражении вырос почти вчетверо, достигнув $7,4 млн. Также положительную динамику показал импорт кисломолочной продукции (пахта, кефир, йогурты), увеличившись в 1,5 раза, до $4,2 млн.

