Импорт пива из ЕС рухнул: Россия установила минимум с 2015 года

Согласно данным Евростата, в сентябре 2025 года Россия сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимального уровня с начала 2015 года. Объем поставок составил всего 3 тыс. тонн, что вдвое меньше показателя предыдущего месяца. Для сравнения: в январе 2015 года закупки достигали 2,8 тыс. тонн.

За девять месяцев текущего года Россия ввезла всего 47,1 тыс. тонн пива из стран ЕС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки из Евросоюза сократились более чем в четыре раза.

Среди стран‑экспортеров лидирующую позицию в сентябре заняла Германия, несмотря на существенное снижение объемов поставок на российский рынок — на треть, до 640 тонн. Второе место по объему экспорта заняла Латвия, сократившая отгрузки вдвое по сравнению с августом — до 622 тонн. Замкнула тройку Чехия, которая еще в августе была главным поставщиком пива в Россию. В сентябре ее продажи рухнули в 3,6 раза и составили 555 тонн.

Напомним, что спад на рынке алкоголя эксперты связали с перепроизводством и ростом цен. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова