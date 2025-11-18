Росреестр предложил использовать дроны для земельного надзора

Данные, полученные такими способами, могут стать основанием для возбуждения административных дел

Фото: Максим Кокунин

Росреестр намерен кардинально изменить подход к земельному надзору, планируя использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для дистанционного мониторинга участков. Ведомство предложило внести соответствующие поправки в КоАП РФ, чтобы данные, полученные такими способами, могли стать основанием для возбуждения административных дел, пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложенным изменениям, владельцы участков, в отношении которых будет возбуждено административное дело, получат уведомление заказным письмом или по электронной почте. Законопроект Росреестра также предусматривает существенное увеличение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов. Для граждан он может составить от 10 000 до 20 000 рублей, тогда как сейчас за аналогичные нарушения граждане платят 300–500 рублей. Для должностных лиц штрафы предлагается увеличить до 30 000–50 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В случае принятия, поправки могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Авторы документа объясняют необходимость нововведений тем, что считают избыточным «проведение дополнительных контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами в случае наличия достаточных свидетельств нарушения».

Рената Валеева