Минюст Татарстана: судебные участки в Казани переедут в обновленное здание

В настоящее время в рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» проводится текущий ремонт здания, куда в дальнейшем переедут судебные участки №3 и 4 Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Новые помещения значительно расширятся: если сейчас аппараты мировых судей располагаются на суммарной площади 185,8 кв. м, то новое пространство увеличится до 479,6 кв. м. Значимыми улучшениями станут появление в здании специальных конвойных и архивных помещений, совещательных комнат для мировых судей, а также общее косметическое обновление здания.



— Достойные условия необходимы в равной степени как для самих мировых судей и их сотрудников, так и для граждан, которые приходят на участки в поисках справедливости и защиты своих интересов, — заявил министр Рустем Загидуллин, акцентируя внимание на значимости проводимых преобразований.

Рената Валеева